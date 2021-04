Bingen

Verkehrsunfallflucht in Zotzenheim

Nach Zeugenangaben habe am 01.04.2021 gegen 09:00 Uhr ein schwarzer Seat Leon beim Rangieren / Wenden in der Straße „An den sechs Morgen“ in Zotzenheim zu weit zurückgesetzt und sei mit seinem Fahrzeugheck gegen den dortigen Grundstückszaun gefahren.