Bingen

Verkehrsunfallflucht in Waldalgesheim

Am 12.05.2021 gegen 11:30 Uhr stellt die 52-jährige Fahrzeugführerin ihre schwarze Mercedes E-Klasse auf dem EDEKA-Parkplatz in der Provinzialstraße in Waldalgesheim ab. Nach dem Einkauf und Rückkehr zu ihrer Limousine wird sie auf einen frischen Unfallschaden an der rechten Heckstoßstange aufmerksam.