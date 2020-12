Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 07:10 Uhr

In der Zeit vom 09.10.2020, 19:00 Uhr bis 10.10.2020, 15:45 Uhr kommt es in der Hindenburgstraße in Sankt Johann zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wird der am Fahrbahnrand abgestellte rote Ford Focus der 60-jährigen Geschädigten, vermutlich beim Vorbeifahren, am linken Außenspiegel beschädigt. Der noch unbekannte Unfallverursacher verlässt ohne seine Personalien zu hinterlassen und hiesige Dienststelle zu verständigen die Örtlichkeit. Hinweise erbittet die Polizei in Bingen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell