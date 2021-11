Verkehrsunfallflucht in Gensingen

In der Nacht vom 04. zum 05.11.2021 ereignete sich in Gensingen ein Verkehrsunfall.

In der Bahnhofstraße fuhr ein unbekannter PKW über eine Fahrbahnverengung und eine darauf befindliche Warnbake. Durch den Aufprall muss der PKW im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der PKW-Führer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich wurde der Reifen vorne rechts ebenfalls komplett beschädigt, da in Rtg. Horrweiler eine ca. 100 Meter lange Kratzspur zu erkennen war. Aufgrund der am Unfallort aufgefundenen Fahrzugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen älteren VW Golf handeln.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bingen. Tel.: 06721/9050



