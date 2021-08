Verkehrsunfallflucht in Bingen-Büdesheim, Berlinstraße

Bingen am Rhein (ots) – Der 34-jährige Fahrzeughalter erscheint mit seinem PKW, einem BMW, Farbe schwarz, auf hiesiger Dienststelle (Polizeiinspektion Bingen) und erstattet eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil.

Er erklärt, sein Fahrzeug am Abend des 13.08.2021 auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Berlinstraße 92 abgestellt zu haben und dann am 14.08.2021 zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr ein metallisches Geräusch wahrgenommen zu haben. Bei seiner Nachschau habe er dann einen Schaden, sich über die komplette linke Fahrzeugseite im unteren Bereich erstreckend, festgestellt. Der 34-jährige Fahrzeughalter erklärt, dass er einen grauen Lieferwagen links neben seinem Fahrzeug habe sehen können, jedoch könne er kein amtliches Kennzeichen benennen.

Die Polizei bittet um Zeugenaussagen aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06721-9050.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell