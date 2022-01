Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr; Zeugenhinweise gesucht!

Kirn, Sulzbacher Straße (ots) – Am 01.01.2021 gegen 16:55 Uhr befuhr eine 22-jährige Mazda Fahrerin die Sulzbacher Straße von Kirn in Fahrtrichtung Kirnsulzbach.

Circa 100 Meter vor dem Bahnübergang kam ihr ein Fahrzeug, vermutlich ein Opel Meriva, zu weit auf ihrer Fahrspur entgegen. Die 22-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Nach der Kollision verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Am Mazda entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte der Außenspiegel des Unfallverursachers aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 – 1560 erbeten.



