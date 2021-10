Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr Zeugen gesucht!

Am 27.10.2021 gegen 07:10 Uhr ereignete sich auf der K5 zwischen Hennweiler und Oberhausen eine Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr.

Hierbei befuhr ein 60-jähriger Ford Transit Fahrer genannte Strecke in Fahrtrichtung Hennweiler. Circa 400 Meter vor der Ortslage kam ihm ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Beim Passieren der Fahrzeuge kam es dann zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Während der 60-Jährige den Unfall hiesiger Dienststelle meldete, fehlt von der Gegenpartei bislang jedwede Spur.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





