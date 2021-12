Verkehrsunfall-Flucht II

Gensingen, 30.11. Alzeyer Straße, 05:40 – 18:00 Uhr. Eine Frau parkte ihren weißen Opel Grandland X mit KH-Kennung ordnungsgemäß in einer Parklücke vor ihrem Wohnhaus.

Gensingen, 30.11., Alzeyer Straße, 05:40 – 18:00 Uhr. Eine Frau parkte ihren weißen Opel Grandland X mit KH-Kennung ordnungsgemäß in einer Parklücke vor ihrem Wohnhaus. Als sie abends zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür fest. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang keine, deshalb bittet die Polizei um solche von Zeugen.



