Verkehrsunfall-Flucht II

Bingen, Hohenzollernstraße, 22.04.14:00 Uhr – 26.04.13:45 Uhr. Eine Frau stellte ihren Nissan Micra ordnungsgemäß am Fahrbahnrand für einige Tage ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Frontstoßstange.

Bingen (ots). Bingen, Hohenzollernstraße, 22.04., 14:00 Uhr – 26.04., 13:45 Uhr. Eine Frau stellte ihren Nissan Micra ordnungsgemäß am Fahrbahnrand für einige Tage ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Frontstoßstange. Dieser war eventuell bei einem Parkvorgang entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell