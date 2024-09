Bad Sobernheim

Verkehrsunfallflucht – Hinweise erbeten

Von Polizeiinspektion Kirn (ots)

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde am Mittwoch ein in der Dornbachstraße geparkter schwarzer VW Tiguan an der rechten Fahrzeugflanke durch ein noch unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt.