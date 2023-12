Verkehrsunfallflucht – Fahrzeugteile zurückgelassen

Bad Sobernheim, Staudernheimer Straße (ots) – Am 31.10.2023 kam es im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 20:40 Uhr in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der oder die Unfallverursacher/in befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem PKW die Staudernheimer Straße Richtung Ortsausgang Bad Sobernheim in Fahrtrichtung Staudernheim. Hierbei touchierte der/die derzeit noch unbekannte Unfallverursacher/in im Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug, welches hierdurch beschädigt wurde. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der/die Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Durch Beamte der Polizei Kirn konnten an der Unfallörtlichkeit Teile des unfallverursachenden Fahrzeuges aufgefunden und in der Folge sichergestellt werden, welche Rückschlüsse auf den Fahrzeughersteller und die Farbe des Verursacherfahrzeuges zulassen.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich mit der hiesigen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.



