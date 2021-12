Verkehrsunfallflucht B9 – Bingen

Am Dienstag den 30.11.2021 gegen 16:09 Uhr kommt es auf der B9 in Fahrtrichtung Bingerbrück kurz vor der Abfahrt nach Bingen Büdesheim zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen LKW.





Hierbei befuhr ein PKW die linke Spur in Richtung Bingerbrück, während ein LKW die rechte Spur in Richtung Bingen Büdesheim auf gleicher Höhe befuhr. Kurz vor der Abfahrt wechselte der LKW ohne den Fahrtrichtungsanzeige zu betätigen auf die linke Spur, wodurch die Führerin des PKWs zum starken Abbremsen gezwungen wird um eine Kollision zu verhindern. Durch das abrupte Abbremsen verliert die PKW-Führerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidiert mit der Mittelleitplanke.



Sachdienliche Informationen an die zuständige Polizeiinspektion Bingen.



