Der Anzeigenerstatter sei mit seinem PKW (BMW, grau) aus Bad Kreuznach kommend in Richtung Bad Sobernheim gefahren, als plötzlich der hinter ihm fahrende PKW so dicht aufgefahren sei, dass der 20-jährige sich genötigt gesehen habe, schnell die Fahrspur nach rechts zu wechseln, nachdem er ein landwirtschaftliches Fahrzeug passiert habe. Aufgrund eines weiteren auf der rechten Fahrspur fahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeugs habe er stark bremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch sei sein Fahrzeug ins Schlingern geraten und gegen die Schutzplanke gestoßen. Am Fahrzeug des 20-jährigen entstand Sachschaden. Der zuvor dicht aufgefahrene dunkelfarbige PKW fuhr davon, ohne dass ein Kennzeichen abgelesen werden konnte. Zeugen, insbesondere die Fahrer der landwirtschaftlichen Fahrzeuge, werden gebeten sich an die Polizei in Kirn zu wenden (06752-1560).



