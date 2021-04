Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz; Zeugen gesucht

Am Dienstvormittag des 20.04.2021 zwischen 06:30 Uhr und 11:46 Uhr stellte ein 79-Jähriger an seinem Toyota einen frischen Unfallschaden fest.

Zuvor hatte der Toyota-Fahrer seinen PKW auf dem Parkplatz hinter dem Grabsteinhandel in der Altstadt abgestellt.

Der unbekannte Unfallverursacher war nach den ersten Ermittlungen beim Parkvorgang gegen die Front des Toyota gestoßen.

An dem Toyota entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.



Potenzielle Unfallzeugen sollen sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 melden.



