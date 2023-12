Verkehrsunfallflucht auf der K98

Am Mittwoch, den 20.09.23 gegen 08:50 Uhr kam es auf der K98 zwischen Weinsheim und der Anschlussstelle Sponheim an der B41 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr.

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem PKW die K98 in Richtung der Anschlussstelle Sponheim. Laut seinen Angaben kam ihm ein grauer Sprinter entgegen, welcher zunehmend zur Mitte der Fahrbahn fuhr, sodass sich letztlich beide zueinander zeigenden Außenspiegel berührten. Der graue Sprinter entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit in Richtung der Ortsgemeinde Weinsheim. Das flüchtige Fahrzeug müsste nach Stand der Ermittlungen einen Schaden am linken Außenspiegel aufweisen.



Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet Zeugen, die am Morgen, insbesondere in der Ortslage Weinsheim, ein solches Fahrzeug gesichtet haben, sich zu melden.



