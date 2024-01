Verkehrsunfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz Bingen Ost

Am 04.01.2024 im Zeitraum zwischen 04:45h und 14 Uhr kam es auf dem Mitfahrerparkplatz Bingen Ost, nahe der Anschlussstelle zur A60 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Anhand der Angaben des Geschädigten sowie des Schadensbildes an dessen Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der unbekannte Unfallverursacher im Bereich des Parkplatzes in, oder aus einer Parklücke rangierte und hierbei das Fahrzeug des Geschädigten touchierte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug.



