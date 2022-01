Verkehrsunfallflucht Am Schlittweg in Bingen am Rhein

Am 25.01.2022 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem auf der Straße „Am Schlittweg“ in Fahrtrichtung „Ockenheimer Chaussee“ fahrenden Traktor und einem vor dem Anwesen „Am Schlittweg 6“ auf der Fahrbahn parkenden PKW.

Der flüchtige Traktor fuhr dem parkenden PKW ungebremst auf und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 15.000EUR. Unmittelbar nach dem Unfall konnte eine Augenzeugin beobachten, dass sich der Traktor von der Unfallörtlichkeit über die „Ockenheimer Chaussee“ in Fahrtrichtung Ockenheim entfernte. Anhand aufgefundener Lackspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Traktor um einen älteren, blauen Traktor handeln muss.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Tel. 06721 9050 bei der Polizeiinspektion Bingen am Rhein.



