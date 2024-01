Im Zeitraum vom 21.01.24 18.00 Uhr und dem 22.01.24 09.00 Uhr kam es in Kirn in der Schulstraße Höhe Hausnummer 1 zu einem Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Ein in der Schulstraße (Einbahnstraße) am linken Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug wurde am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Ersten Hinweisen zufolge könnte der Verkehrsunfall von einem LKW verursacht worden sein, welcher sich am Morgen des 22.01.24 in der Linken Hahnenbachstraße festgefahren hatte und möglicherweise zuvor auch durch die Schulstraße gefahren ist.



Zeugen, welche Angaben zum möglichen Unfallverursacher, insbesondere zu dem verdächtigen LKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.



