Ihr kommt ein Pkw auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, so dass sie ausweichen muss und leicht die Leitplanke touchiert. An ihrem Pkw entsteht leichter Sachschaden. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzt seine Fahrt fort. Hinweise auf diesen bitte an die Polizei Kirn.



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell