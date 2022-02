In der Zeit von Donnerstag, 10.02.22 – 21:30 Uhr bis am Folgetag gegen 12:15 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Bingen in der Dr. Johannes-Kohl-Straße den am Fahrbahnrand geparkten PKW.

Bingen (ots).



In der Zeit von Donnerstag, 10.02.22 – 21:30 Uhr bis am Folgetag gegen 12:15 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Bingen in der Dr.-Johannes-Kohl-Straße den am Fahrbahnrand geparkten PKW. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde der Verkehrsunfall beim Ein- oder Ausparken verursacht. Derzeit bestehen keine Hinweise auf den Verursacher. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell