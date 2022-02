Am 10.02.22 gegen 13.15h befuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw in Simmertal die Soonwaldstraße aus Richtung Seesbach kommend in Richtung Banzel.



Geschädigter (Traktor mit Schaufel) befuhr die Soonwaldstraße aus Richtung Banzel kommend in Richtung Seesbach.

Im Kurvenbereich in Höhe der Hausnummer 19 fuhr der Unfallverursacher nicht weit genug rechts, geriet auf die Fahrspur des Traktors, so dass dieser ausweichen musste.

Durch das Ausweichen stieß der Traktor mit seiner Schaufel gegen das Dach der Hausnummer 19.

An dem Haus entstand Sachschaden.

Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell