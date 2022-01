Verkehrsunfall-Flucht

Bingen, Dromersheimer Chaussee, 12.01.16:30 Uhr – 16.01.08:30 Uhr. Ein Mann erschien auf der Dienststelle und zeigte eine Unfallflucht zu seinem Nachteil an. Er hatte seinen grau-weißen Hyundai i20 vor seiner Wohnanschrift für einen längeren Zeitraum abgestellt.

Bingen (ots).



Bingen, Dromersheimer Chaussee, 12.01., 16:30 Uhr – 16.01., 08:30 Uhr. Ein Mann erschien auf der Dienststelle und zeigte eine Unfallflucht zu seinem Nachteil an. Er hatte seinen grau-weißen Hyundai i20 vor seiner Wohnanschrift für einen längeren Zeitraum abgestellt. Als er gestern zu seinem Auto zurückgekehrt war, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Vermutlich hatte ein unbekanntes Fahrzeug diesen gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell