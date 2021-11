Bingen (ots).



Bingen, 18.11., Espenschiedstraße, 10:59 Uhr – 12:00 Uhr. Ein 40-Jähriger erschien auf der Dienststelle und meldete eine Unfallflucht. Er hatte seinen VW Passat auf einem Parkplatz am Stadtbahnhof geparkt. Als er mittags zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er eine 20 cm lange Kratzspur an der Fahrertür.



