Am 12.11.21 gegen 13:20 Uhr kam es auf der K5 zwischen Hennweiler und Bruschied zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.



Ein aus Bruschied kommender Transporter stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug jeweils am linken Außenspiegel aneinander, wodurch der Spiegel des Transporters beschädigt wurde. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Aufgrund des Nebels konnte der Fahrer des Transporters keine Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn unter Tel.: 06752-1560 in Verbindung zu setzen.



