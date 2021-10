In der Nacht vom 07.10.2021 gegen 21:00 Uhr auf den 08.10.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf Höhe des Kirschgartens 13 in Bingen.

Ein bislang noch unbekannter Unfallverursacher streifte hierbei im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Bus mit BIN-Kennzeichen. Hierbei wurden am Fahrzeug der Geschädigten der linke Außenspiegel abgerissen und die Fahrerseite bis auf Höhe der Hinterräder verkratzt. Am Unfallort zurück blieb ein Außenspiegel des vermutlichen Unfallverursachers. Dieser ist einem Fahrzeug der Marke Mercedes zuzuordnen. Der genaue Fahrzeugtyp wird derzeit ermittelt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Bingen unter 06721/9050 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell