Bingen,Mainzer Straße

Verkehrsunfallflucht

Am 06.05.2021 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:20 Uhr kam es vor dem Altenheim St. Martin zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch die Geschädigten, welche zur Durchführung mobiler Corona-Schnelltest mit einem Mercedes-Benz Vito mit Münchner-Kennung vor dem Altenheim parkten, wurde nach Beendigung der Tests ein Schaden am Fahrzeug hinten rechts festgestellt.