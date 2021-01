In der Nacht vom 16. auf 17.01.21 wurden zwei geparkte Fahrzeuge in der Cremerstraße/Ecke Hauptstraße, Höhe Metzgerei Knichel, in Wallhausen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher dürfte von der Hauptstraße in die Cremerstraße mit zu hoher und den winterglatten Straßenverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit um die Kurve gefahren, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und gegen die am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge geprallt sein. Nach dem Unfall setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Verkehrsunfall an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.



