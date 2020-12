Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 05:51 Uhr

Am 29.10.20 gegen 05.15h befuhr ein Linienbus die B 41 aus Richtung Simmertal kommend in Fahrtrichtung Kirn.

In der Baustelle in Hochstetten-Dhaun kommt ihm ein Lkw entgegen. Laut Angaben des Geschädigten verstößt dieser gegen das Rechtsfahrgebot und stößt mit seinem Aussenspiegel mit dem Aussenspiegel des Geschädigten zusammen. Am Bus entsteht Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Kirn.



