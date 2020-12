Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 05:10 Uhr

In der Nacht vom 26.09.20 auf den 27.09.20 befährt der Unfallverursacher die B 41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Martinstein.

Am Ortseingang Martinstein gerät er mit seinem Fahrzeug auf die dort befindliche Verkehrsinsel und überfährt diese. Dabei beschädigt er das auf der Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen. Verursacher verlässt die Unfallstelle ohne die Schadensregulierung zu veranlassen. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell