Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und PKW-Fahrer

Bad Kreuznach, Rüdesheimer Straße (ots) – Am 17.10.2021, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Rüdesheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Fahrer.



Hierbei befuhr der 34-jährige PKW-Fahrer aus Sankt Katharinen die Rüdesheimer Straße in Richtung Hochstraße. Dieser blieb unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich zur Hofgartenstraße stehen, um in eine Parklücke einzufahren. Als dieser zurücksetzte, übersah er den hinter sich stehenden 19-jährigen Motorradfahrer aus Bad Kreuznach und kollidierte mit diesem. Dadurch fiel die Maschine nach links um und war nicht mehr fahrbereit.



Rückfragen bitte an:



PI Bad Kreuznach

0671-8811-0

pibadkreuznach@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell