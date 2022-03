Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf der K51 zwischen Braunweiler und Sankt Katharinen. Hinweise werden erbeten.

Am 03.03.2022 gegen 17:20 Uhr befährt ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem VW Passat die Kreisstraße 51 von Braunweiler kommend in Fahrtrichtung Sankt Katharinen.



Hierbei wird er auf einen circa 10-Jährigen aufmerksam, der am rechten Fahrbahnrand auf seinem Fahrrad sitzt und wartet.

Als der 27-Jährige seine Geschwindigkeit verlangsamt und an dem Kind vorbeifährt, fährt dieser plötzlich an und es kommt zur seitlichen Kollision.

Nachdem das Kind dem Fahrer gegenüber versichert unverletzt zu sein, fährt das Kind auf einem Feldweg in Richtung Sankt Katharinen weg.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet um Hinweise, wessen Kind war heute mit seinem Fahrrad zwischen Braunweiler und Sankt Katharinen unterwegs und trug einen grünen Fahrradhelm? Bitte überprüfen Sie, ob ihr Kind Verletzungen davongetragen hat und melden Sie sich bei hiesiger Dienststelle.



