Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Sankt Johann, 14.09., Hindenburgstraße, 07:30 Uhr. Ein 21-Jähriger befuhr die L413 aus Wolfsheim in Richtung Sprendlingen. Auf der Hindenburgstraße touchierte er plötzlich einen abgestellten PKW, so dass an beiden PKW ein erheblicher Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum, welchen ein Drogentest bestätigte. Der Mann wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



