Archivierter Artikel vom 08.08.2020, 10:00 Uhr

Bingen

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrrades und einem Personenkraftwagen

Pkw und Fahrrad befahren am 07.08.20 gegen 17.40 Uhr in genannter Reihenfolge die Rochusallee in Richtung Rochusstraße.