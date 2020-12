Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 09:21 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 25.08., Stromberger Straße, 08:16 Uhr. Ein alkoholisierter 26-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Opel Meriva auf der Stromberger Straße in Richtung Bingen. Er kam nach rechts ab, prallte auf einen ordnungsgemäß geparkten VW Fox, welcher auf einen vorderen geparkten 5er BMW geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beim Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,53 Promille getestet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell