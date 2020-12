Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 08:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen (18.

10.20) fuhr gegen 05.45 Uhr ein 19jähriger Fahranfänger aus der VGV Rhein-Nahe in einen Gartenzaun in der Ortschaft Waldalgesheim. Hierbei wurde sein Fahrzeug, sowie der Zaun beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnte Atemalkohol beim Fahrer festgestellt werden. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



