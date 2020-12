Archivierter Artikel vom 15.08.2020, 06:30 Uhr

An dieser Stelle ist die Straße leicht abschüssig, gerade, breit ausgebaut und sehr gut einsehbar. Hinter ihm fuhren bereits seit dem ersten Kreisel von Winzenheim kommend in ihren jeweiligen Fahrzeugen drei Unfallzeugen, welche beobachteten, wie der Unfallverursacher bereits hier in Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei kam es allerdings zunächst zu keiner Gefährdung. Als der Unfallverursacher erneut auf die Gegenfahrbahn geriet, kollidierte er seitlich mit dem Fahrzeug, der ihm entgegen kommenden 23-jährigen Unfallgegnerin, welche die o.g. Straße in Fahrtrichtung Winzenheim befuhr. Mit im Fahrzeug der 23-jährigen Fahrerin befand sich ihr 1-jähriges Kleinkind. Die Mutter sowie ihr Kind wurden nach ersten Erkenntnissen durch die Kollision lediglich leicht verletzt. Eine Nachuntersuchung sollte anschließend im Krankenhaus erfolgen. Nach dem Zusammenstoß sei laut den Zeugen der 33-jähige Verursacher aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und sichtlich schwankend gegangen. Der Unfallverursacher begab sich zunächst zum angrenzenden Feld, bevor er nochmal umkehrte, um einen Gegenstand aus dem Fahrzeug zu holen. Anschließend flüchtete er fußläufig und stark schwankend ins angrenzende Feld in Richtung B41. Im Nachgang erfolgten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Unfallverursacher. Der Beschuldigte konnte zunächst nicht festgestellt werden. Gegen 02:30 Uhr stellte sich der 33-jährige Unfallverursacher in Begleitung von Angehörigen bei hiesiger Dienststelle. Hierbei konnte im Weiteren, wie durch die Unfallzeugen bereits beschrieben, eine Alkoholisierung des Mannes festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 41 an genannter Örtlichkeit für ca. 2 Stunden vollgesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.



