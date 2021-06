Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Beamtenbeleidigung und Widerstand

Bingen (ots). Bingen, 22.06., Koblenzer Straße, 23:05 Uhr. Eine Anruferin meldete über den Notruf einen lauten Knall, Scherben und ein auf der Fahrbahn querstehendes Auto. Der Sachverhalt wurde rekonstruiert:

Die 38-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr nach der sogenannten `Darmverschlingung` in Richtung Benediktusgarten. Hier übersah sie einen rechts geparkten Ford Kuga und fuhr diesem auf. Es entstand an beiden PKWs ein Sachschaden von ca. 13.000 EUR. Das Fahrzeug der Verursacherin musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin, die unter Alkoholeinfluss stand, zeigte sich den Beamten gegenüber verbal fortlaufend äußerst aggressiv und beleidigte diese aufs Wildeste. Nachdem sie anfing zu treten, wurde sie gefesselt und auf die Dienststelle gebracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



