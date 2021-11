Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots).



Bingen, 15.11., Koblenzer Straße, 23:30 Uhr. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Fiat Kleinbus in Richtung Bacharach. Er kam rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan. Der Unfallverursacher flüchtete fußläufig, konnte jedoch durch Passanten und die eintreffende Streife daran gehindert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der Durchsuchung des Fiat-Fahrzeugs fanden sich im Handschuhfach Blanko-Impfpässe sowie ein nicht zugewiesener Impfpass. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 36.000 EUR. Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wurden eingeleitet.



