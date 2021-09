Archivierter Artikel vom 01.08.2021, 07:20 Uhr

Bingen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Am Sonntag, den 01.08.2021, gegen 06.00 Uhr stieß eine 25 jährige mit ihrem PKW in Nieder-Heimbach in der Rheinstraße gegen eine Hauswand.