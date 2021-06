Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wolfsheim, 14.06.22:30 Uhr. Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem VW Transporter die K50 in auffälliger, unsicherer Fahrweise, was von Zeugen, die dem Fahrzeug folgten, deutlich wahrgenommen wurde.

Bingen (ots). Wolfsheim, 14.06., 22:30 Uhr. Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem VW Transporter die K50 in auffälliger, unsicherer Fahrweise, was von Zeugen, die dem Fahrzeug folgten, deutlich wahrgenommen wurde. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer verließ sein Fahrzeug selbstständig und augenscheinlich unverletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Fahrer nicht in Deutschland gemeldet war, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Der PKW musste geborgen werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



