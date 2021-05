Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots). Grolsheim, 10.05., Friedhofstraße, 21:45 Uhr. Der Unfallhergang wurde unter den Angaben von zwei unabhängigen Zeugen rekonstruiert: Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Piaggio-Roller in Fahrtrichtung Alzeyer-Straße. In Höhe eines Restaurants verlor er aufgrund Alkoholisierung, Regennässe und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt, und blieb offensichtlich unverletzt. Durch den Aufprall wurden Helm, Kleidung und der Roller leicht beschädigt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.



