Bingen (ots). Waldalgesheim, 18.10., Zum Bodmannstein, 06:00 Uhr. Ein Anlieger benachrichtigte die Polizei über ein Auto, dass beim ihm im Garten „gelandet“ war. Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige Fahrer mit seinem BMW die K29 Richtung Waldalgesheim befuhr. In Höhe des Wochenendgebietes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete so im Garten des Anrufers. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,34 Promille getestet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



