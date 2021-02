Verkehrsunfall, PKW überschlagen

Am 08.02.2021 gegen 17.30 Uhr befährt der 31jährige Fahrer eines PKW Mazda die K23 aus Richtung Daubach kommend in Fahrtrichtung Bockenau.

In einer Rechtskurve verliert er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und fährt nach rechts die Böschung hinauf, wo sich das Fahrzeug dann überschlägt und auf dem Dach zum Liegen kommt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden an dem älteren PKW dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen.



