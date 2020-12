Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 11:00 Uhr

Bingen (ots). Waldalgesheim, 27.08., 09:45 Uhr. Zeugen berichteten von einem dramatischen Streit auf dem Parkplatz eines Seniorenheims. In dessen Verlauf schrie sich das frisch getrennte Paar lautstark an, bis die 40-jährige Fahrerin den Mann kurzweg anfuhr, so dass dieser auf der Motorhaube des Opels lag. Er trug anscheinend nur leichte Verletzungen davon, denn das Paar ging anschließend zusammen zu Fuß davon. Beschädigt wurde dabei auch ein Fahrzeug des Seniorenheims.



