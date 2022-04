Verkehrsunfall nur Sachschaden

Bingen, 13.04. L400, 13:35 Uhr. Ein Mann befuhr die L400 in Richtung Bingen. Auf dem Zubringer zur B9 kippte der mit Baustoffen beladene Anhänger nach rechts um, löste sich vom Zugfahrzeug und rutschte nach rechts in den Grünstreifen.

Bingen, 13.04., L400, 13:35 Uhr. Ein Mann befuhr die L400 in Richtung Bingen. Auf dem Zubringer zur B9 kippte der mit Baustoffen beladene Anhänger nach rechts um, löste sich vom Zugfahrzeug und rutschte nach rechts in den Grünstreifen. Die Baustoffe waren zwar ordnungsgemäß gesichert, durch den hohen Aufbau mit einer zu hohen Geschwindigkeit verlor der Anhänger aber das Gleichgewicht. Es entstand insgesamt ein Schaden von 1.150 EUR.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell