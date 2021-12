Verkehrsunfall nur Sachschaden

Münster-Sarmsheim, 09.12. Rheinstraße, 18:00 Uhr – 19:10 Uhr. Eine 27-Jährige parkte mit ihrem PKW in Richtung Stadtmitte.

Bingen (ots).



Münster-Sarmsheim, 09.12., Rheinstraße, 18:00 Uhr – 19:10 Uhr. Eine 27-Jährige parkte mit ihrem PKW in Richtung Stadtmitte. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Außenspiegel der Fahrerseite fest. Dank eines Verkehrsunfallzeugen konnte der Verkehrsunfallflüchtige festgestellt werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell