Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Am 24.05.2021 gegen 02:50 Uhr beabsichtigt eine Streife der PI Ingelheim eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Theodor-Fliedner-Straße in Ingelheim durchzuführen.

Nachdem der Fahrer des vorausfahrenden BMW die Leuchtschrift „Stopp Polizei“ und das Blaulicht der Streife wahrnimmt, gibt er Gas, um sich der drohenden Kontrolle der Beamten zu entziehen.

Bei der etwa 10-minütigen Verfolgungsfahrt überfährt der BMW eine rot zeigende Lichtzeichenanlage und überschreitet die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten deutlich.

Der BMW, der mit ausgeschaltetem Licht über einen Feldweg von Ingelheim in Richtung Ockenheim flüchtet, übersieht bei weiterhin hoher Geschwindigkeit und eingeschränkter Sicht eine Rechtskurve, kommt von der Fahrbahn ab und stürzt in einen Graben. Der 21-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer werden von den eingesetzten Beamten aus dem Fahrzeug gerettet und erstversorgt. Beide Insassen werden mit noch nicht näher bekannten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Dem Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

Der BMW ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt.

Es werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell