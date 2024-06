Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Anzeige

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer mit seiner Ehefrau als Beifahrerin die Naheweinstraße aus Richtung Langenlonsheim kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach.

Die 70-jährige Unfallverursacherin befuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Fahrzeug die Winzenheimer Str. aus Richtung KH-Winzenheim kommend und beabsichtigte in die Naheweinstraße einzufahren, hierbei übersah sie vermutlich den von links nahenden und zugleich vorfahrtsberechtigten PKW des beschriebenen Ehepaares, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der PKW-Fahrer erlitt durch die nicht unerhebliche Kollision leichte Schürfwunden an der Stirn, bei seiner 56-jährigen Frau bestand die Befürchtung einer Gehirnerschütterung. Zudem klagte sie über Schulterschmerzen. Beiden wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb die Unfallgegnerin unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund der erheblichen Schäden in der Fahrzeugfront nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden verkehrsregelnde Maßnahmen durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei getroffen.



