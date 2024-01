Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Symbolbild Foto: dpa



Nach derzeitigem Stand übersah der 41-jährige Fahrzeugführer, der aus Richtung Rüdesheim in Richtung Hargesheim unterwegs war und nach links Richtung B41 abbiegen wollte den entgegenkommenden und zugleich bevorrechtigten 47-jährigen PKW-Fahrer.

Aufgrund der Wucht drehte sich der erstgenannte PKW um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen, der andere PKW wurde sogar in den Straßengraben geschleudert.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht-, bzw. mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie wurden abgeschleppt.



