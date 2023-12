Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße (ots) – Am 20.09.2023 kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach.

Eine 64-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Einbiegevorgang von der Straße „In der Märsch“ in die Bosenheimer Straße eine 28-jährige Fußgängerin mit ihrem 7-jährigen Sohn, welche in diesem Moment die Bosenheimer Straße fußläufig überquerten. Die Mutter wurde bei dem Zusammenstoß leicht-, ihr Sohn schwer-, aber nicht lebensbedrohlich im Bereich der unteren Extremitäten verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Gegen die PKW-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



